Ночью в порт Мариуполя зафиксировано перемещение РСЗО, грузовиков из БК, ПВО и живой силы.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Оккупанты задействовали порт для накопления военной силы. Ночью в порт зафиксировано перемещение не менее 8 единиц РСЗО, 6 автобусов с живой силой, 6 грузовиков с БК и две системы ПВО типа с-300. Мариуполь продолжают накачивать оккупантами, – написал он.

Напомним, что российские оккупанты днем в воскресенье и в ночь на понедельник совершили обстрел из артиллерии по Очаковской общине.