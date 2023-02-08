В Украине за 2022 год брак решили расторгнуть 17 тысяч 893 пары.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции по запросу «Украинской правды. Жизнь ».

Для сравнения, в 2021 году зарегистрировали 29 587 разводов. Больше разводов в 2022 году зарегистрировали в городе Киев – разорвать отношения решили 2 698 столичных пар.

На втором месте – Днепропетровская область. Здесь развелись 2 218 пар.

Также браки активно расторгались в Одесской (1503), Киевской (1250) и Харьковской (939) областях.

Согласно открытым данным, фиксируемым Opendatabot, в 2020 количество пар, которые развелись, было почти в 10 раз больше – брак расторгли 119 253.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2022 года в Украине зафиксировали почти вдвое меньше разводов и еще больше браков, чем в прошлом.