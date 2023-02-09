Украинские войска остановили малые тактические группы россиян, пытавшихся вклиниться в район огневых позиций ВСУ в Донецкой области.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

– Малыми тактическими группами россияне пытались вклиниться в район наших огневых позиций. Для этого противник даже ввел в бой резерв, но тщетно. Вражескую пехоту остановили пограничники-минометчики. Нападавшие снизили наступательный темп и залегли, а из-за постоянного огневого действия отступили, — рассказали пограничники.

В результате попытки прорыва украинских позиций оккупанты потеряли пять человек, еще 13 получили ранения.

Напомним, что по данным аналитиков Американского института исследования войны, войска России начали крупную наступательную операцию.