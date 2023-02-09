Украинские войска остановили малые тактические группы россиян, пытавшихся вклиниться в район огневых позиций ВСУ в Донецкой области.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
– Малыми тактическими группами россияне пытались вклиниться в район наших огневых позиций. Для этого противник даже ввел в бой резерв, но тщетно. Вражескую пехоту остановили пограничники-минометчики. Нападавшие снизили наступательный темп и залегли, а из-за постоянного огневого действия отступили, — рассказали пограничники.
В результате попытки прорыва украинских позиций оккупанты потеряли пять человек, еще 13 получили ранения.
Напомним, что по данным аналитиков Американского института исследования войны, войска России начали крупную наступательную операцию.
Украинские войска остановили малые тактические группы россиян, пытавшихся вклиниться в район огневых позиций ВСУ в Донецкой области.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
– Малыми тактическими группами россияне пытались вклиниться в район наших огневых позиций. Для этого противник даже ввел в бой резерв, но тщетно. Вражескую пехоту остановили пограничники-минометчики. Нападавшие снизили наступательный темп и залегли, а из-за постоянного огневого действия отступили, — рассказали пограничники.
В результате попытки прорыва украинских позиций оккупанты потеряли пять человек, еще 13 получили ранения.
Напомним, что по данным аналитиков Американского института исследования войны, войска России начали крупную наступательную операцию.