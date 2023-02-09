В наши дни беспроводной интернет стал уже обычным явлением, без которого представить свою привычную жизнь – просто невозможно. В этом помогают роутеры, которые, по сути, и обеспечивают работу беспроводного интернета. Благодаря этому у нас есть возможность работать и учиться в любом месте нашей страны, а также всегда быть в курсе последних актуальных новостей, что особенно в нынешнее время важно для каждого украинца.

В сегодняшних реалиях важно выбрать качественный роутер, с которым не будет возникать проблем во время, например, отключений света. Это устройство должно быть долговременным в использовании и прослужить вам не один год.

На что следует обращать внимание при выборе роутера

Для того чтобы выбрать качественный роутер, в первую очередь нужно определиться с тем, для каких целей вам нужно устройство и где именно вы планируете установить его: в квартире, частном доме, офисе или в кафе. Именно от этого нужно отталкиваться, обращая внимание на характеристики Wi-Fi роутера, поскольку это значительно сузит вам круг выбора.

Например, если вы планируете приобрести роутер в свою одно- или двухкомнатную квартиру, или же в небольшое помещение кафе, то для этого будет достаточно бюджетного варианта роутера. Рациональным выбором будет двухдиапазонный роутер, поскольку при его настройке не возникнет проблем с частотами. В то же время, если вам нужен роутер для большого дома или офиса, то здесь следует обращать внимание на более мощные модели с большим радиусом действия. Поэтому выбирая роутер:

Определитесь с типом WAN-порта . От этого зависит будет ли работать Wi-Fi роутер с вашим провайдером. Здесь есть такие форматы как DSL (подключает через телефонную линию) и Ethernet (для работы через специальные каналы провайдера). Такие детали следует обсудить с вашим провайдером.

Обратите внимание на скорость и диапазон работы устройства. К примеру для нормального подключения в двухкомнатной квартире можно смело покупать роутер со скоростью около 300 Мбит/с. Выбирать лучше двухдиапазонный роутер, что позволит устройству работать в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц, а также значительно повысит скорость передачи данных.

Нужно выбрать встроенные или внешние антенны . От этого зависит дальность покрытия. У роутера с внешними антеннами радиус действия больше. Поэтому следует учитывать толщину стен, перекрытие.

Следует выбрать количество и тип Lan-портов. Это разъемы, к которым подключаются другие устройства. Лучше выбирать роутер с не менее чем тремя такими портами.

Где лучше купить роутер

Самый быстрый и удобный способ – купить роутер онлайн. В этом деле вам поможет онлайн-магазин Ringoo, где собраны самые разные модели Wi-Fi роутеров с разными характеристиками и ценами.

Во-первых, это значительно сэкономит ваше время, ведь приобрести роутер можно даже не выходя из дома. Во-вторых, это поможет вам подробнее ознакомиться с характеристиками роутеров и выбрать действительно лучший. Учитывая, что на сайте содержатся подробные рекомендации по выбору роутеров – сделать это будет не трудно.



