В Николаеве после обстрелов оккупантов серьезных повреждений получили восемь жилых домов, поэтому некоторые подъезды из них не подлежат восстановлению и нуждаются в разборе.

Об этом рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бездольный, пишут «НикВести».

По информации ДЖКХ в Николаеве насчитывается 64 жилых дома, нуждающихся в капитальном ремонте или разборке. В домах, где невозможно было находиться, были проведены технические обследования на их основе, комиссия ТВ ЧС решит или давать согласие на их разбор.

— В жилых домах, которые настолько пострадали, что там было невозможно, там были проведены технические обследования, на их основе мы обращались в комиссию ТВ ЧС, которая будет выносить вердикт и давать согласие на их разбор. Сейчас речь идет о 8 объектах, но это не полный разбор объекта, – сказал Дмитрий Бездольный.

Чиновник отметил, что жилые дома будут разбирать не полноту, а только подъезды, которые капитально повреждены.

— Например, если в доме шесть подъездов пострадал один или два, тогда речь идет об уборке этих подъездов, а не самого дома, — добавил Дмитрий Бездольный.

Напомним, что уже в этом году в Николаеве начнут восстанавливать объекты в общественных местах, пострадавших от обстрелов россиян. Ущерб, нанесенный российскими войсками жилому фонду Николаева, предварительно оценивается в сумму около 385 миллионов евро.

Кроме того, из-за разрушенных российскими ракетами учебных заведений Николаева, ущерб экологии составил более 562 миллионов гривен.