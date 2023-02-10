В нынешнее время почти у каждого из нас в спальне, гостиной или на кухне есть телевизор. Уже полвека эта техника сопровождает людей в их обычной бытовой жизни. Однако время не стоит на месте и новые модели телевизоров появляются почти каждый год. У них более современный функционал и возможности, обновленные разъемы и стандарты. Поэтому выбор такой техники сегодня нельзя назвать задачей из простых.

Для того чтобы купить телевизор нужно ознакомиться с техническими характеристиками, на которые стоит обратить свое внимание во время выбора. Это поможет вам выбрать именно ту технику, в которой будут учтены даже малейшие детали и которая прослужит вам ещё много лет. Поэтому если вы хотите приобрести телевизор с расчетом минимум на десять лет работы, то следует обратить внимание вот на что:

Диагональ . Если раньше размеры экрана телевизора были примерно одинаковы, то сейчас диапазон очень разнообразен: в среднем от 35 до 62 дюймов. Не стоит думать, что чем больше телевизор, тем он лучше. При выборе техники важнее, чтобы диагональ соответствовала площади комнаты и телевизор было удобно смотреть с правильного расстояния.

Матрица и тип подсветки . Поскольку телевизор в первую очередь это о картинке, следует обратить свое внимание на качество изображения. Именно матрица отвечает за цветопередачу, контрастность и угол обзора. Чаще всего в телевизорах используют три типа матрицы: LCD (потребляют меньше электричества, а также известны длительной работой и хорошим изображением), QLED (показывают очень качественную картинку с насыщенной передачей всех цветов и оттенков) и OLED (максимально реалистично воспроизводят картинку с насыщенными и контрастными цветами).

Частота обновления. От этого показателя зависит, как часто будут меняться кадры. Это хорошо заметно при просмотре динамических сцен. Если раньше хватало 60 Гц, да и других вариантов не было, то сейчас идеально подойдет 120 или 240 Гц. Такие модели будут показывать более четкую и качественную картинку во время игры или просмотра спортивных трансляций.

Самый удобный способ купить телевизор – сделать это через онлайн-магазин «Фокстрот». В нем представлен широкий выбор телевизоров, с характеристиками которых можно ознакомиться онлайн, даже не выходя из собственного дома. Учитывая, что на сайте можно задать желаемые характеристики и цену телевизора, сделать свой выбор покупателю будет гораздо быстрее и проще.