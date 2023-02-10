На территории Херсонской области вводится запрет на фото- и видеофиксацию и использование видеорегистраторов на автомобилях, не привлеченных к осуществлению мер правового режима военного положения.

Соответствующее распоряжение подписал начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин, сообщает пресс-служба администрации.

Использовать перечисленные средства фиксации нельзя на:

дорогах общего использования;

блокпостах;

объектам инфраструктуры;

объектах общего назначения;

укреплениях или местоположениях, сосредоточении или перемещении воинских частей Сил обороны.

Также в Херсонской области с 18:00 до 06:00 будет действовать режим светомаски. В этот промежуток времени должно быть выключено уличное освещение, освещение территорий объектов, зданий и сооружений, рекламных вывесок, баннеров, витрин, жилых домов и придомовых территорий и т.д.

«Упорно просим выполнять эти требования! Контролировать соблюдение распоряжения будут правоохранительные органы», – добавили в ОВА.

Напомним, в марте 2022 года, во время массированного наступления РФ во избежание разглашения информации, которая может помочь противнику узнать о перемещении и ходе выполнения задач сил обороны, водителям запрещали использовать видеорегистраторы.