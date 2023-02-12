USAID выделяет 60 миллионов долларов на усиление кибербезопасности Украины, что поможет оградить объекты критической инфраструктуры от российских кибератак.
Об этом объявили по результатам встречи в пятницу, 10 февраля, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и заместитель главы Ангентства США по международному развитию (USAID) Изобель Коулман, сообщил глава минцифры Михаил Федоров.
Выделенные USAID деньги будут использованы для защиты от кибератак, в частности, энергетической, телекоммуникационной и систем хранения данных.
Благодаря поддержке USAID в рамках сотрудничества в сфере кибербезопасности, в Украине в 2020 году запустили приложение и портал «Действие» («Государство и я», прим.), а также Реестр поврежденного имущества и ряд антикоррупционных проектов. Как отметил Михаил Федоров, при поддержке USAID в рамках сотрудничества с минцифрами в Украине действуют также «десятки самых популярных услуг, которые вы получаете в несколько кликов».
Ранее сообщалось, что киберзлоумышленники пытались шпионить за компьютерами органов государственной власти Украины вроде бы от имени «Укртелекома».
USAID выделяет 60 миллионов долларов на усиление кибербезопасности Украины, что поможет оградить объекты критической инфраструктуры от российских кибератак.
Об этом объявили по результатам встречи в пятницу, 10 февраля, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и заместитель главы Ангентства США по международному развитию (USAID) Изобель Коулман, сообщил глава минцифры Михаил Федоров.
Выделенные USAID деньги будут использованы для защиты от кибератак, в частности, энергетической, телекоммуникационной и систем хранения данных.
Благодаря поддержке USAID в рамках сотрудничества в сфере кибербезопасности, в Украине в 2020 году запустили приложение и портал «Действие» («Государство и я», прим.), а также Реестр поврежденного имущества и ряд антикоррупционных проектов. Как отметил Михаил Федоров, при поддержке USAID в рамках сотрудничества с минцифрами в Украине действуют также «десятки самых популярных услуг, которые вы получаете в несколько кликов».
Ранее сообщалось, что киберзлоумышленники пытались шпионить за компьютерами органов государственной власти Украины вроде бы от имени «Укртелекома».