USAID выделяет 60 миллионов долларов на усиление кибербезопасности Украины, что поможет оградить объекты критической инфраструктуры от российских кибератак.

Об этом объявили по результатам встречи в пятницу, 10 февраля, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и заместитель главы Ангентства США по международному развитию (USAID) Изобель Коулман, сообщил глава минцифры Михаил Федоров.

Выделенные USAID деньги будут использованы для защиты от кибератак, в частности, энергетической, телекоммуникационной и систем хранения данных.

Благодаря поддержке USAID в рамках сотрудничества в сфере кибербезопасности, в Украине в 2020 году запустили приложение и портал «Действие» («Государство и я», прим.), а также Реестр поврежденного имущества и ряд антикоррупционных проектов. Как отметил Михаил Федоров, при поддержке USAID в рамках сотрудничества с минцифрами в Украине действуют также «десятки самых популярных услуг, которые вы получаете в несколько кликов».

Ранее сообщалось, что киберзлоумышленники пытались шпионить за компьютерами органов государственной власти Украины вроде бы от имени «Укртелекома».