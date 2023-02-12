Фонд «Вернись живым» и сеть «Сільпо» запустили «Горячую линию Святого Валентина», где можно заказать поздравление для любимого человека от известных украинцев за вклад на инициативу «Длинные РУКи ТрО».

Аудиосообщения с поздравлениями будут записывать режиссер Ахтем Сеитаблаев, группа Tvorchi, певица Kola, лидер группы «Крошка» Саша Кольцова, блоггеры Вадим Кириленко, Влад Шевченко и другие участники.

Есть две опции: готовое и персональное поздравление.

За вклад в 200 гривен можно будет получить одно из стандартных поздравлений, предложенных на сайте проекта.

За донат более чем в 1000 гривен запишут эксклюзивное голосовое сообщение.

Приветствие распределят между голосами проекта в произвольном порядке. Заказ нужно сделать до 13 февраля, количество эксклюзивных голосовых поздравлений ограничено.

14 февраля а сообщения отправят по номерам телефонов получателей, которые нужно указать при заказе.

Собранные средства пойдут на закупку разведывательно-ударных комплексов (РУК) со 120 мм минометами для Сил территориальной обороны.



