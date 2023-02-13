Бойцы николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как с помощью дронов срывают попытки российских захватчиков продвигаться.

Соответствующее видео опубликовано на официальной странице бригады в Facebook.

— Мы убедились, что применение дронов для нанесения предварительного огневого поражения противника имеет хороший эффект, ведь иногда помогает сорвать его наступательный потенциал. Поэтому мы активно пользуемся этим способом ведения оборонных действий, – объяснил начальник разведки одного из подразделений бригады.

На видео видно, что понеся потери враг замедляет свое продвижение, а затем – останавливается.

— Дальнейшее применение артиллерии заставляет оккупантов не просто отказаться от своих агрессивных намерений, а бежать, бросив оружие и раненых, — говорится в сообщении.

Напомним, десантники николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отбили штурм противника нескольких позиций вблизи Марьинки , нанеся врагу существенные потери.