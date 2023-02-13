Частная американская компания Maxar Technologies показала, как выглядят деревни в Донецкой области после месяцев обстрелов российских войск. Опубликованы спутниковые снимки.

Журналист Майк Экель обнародовал в сети эти кадры.

На фото заметно, как выглядела Петровка, село на востоке Украины, прошлым летом и которое выглядит через несколько месяцев войны.

После тяжелого артиллерийского обстрела оккупантов это уже совсем другая картина того, как показано на первом снимке (24 августа 2022 года) по сравнению с тем, который был сделан в прошлую пятницу (10 февраля 2023 года).

Фото: село Петрівка на сході України 24 серпня та 10 лютого

Подібний рівень пошкоджень видно на наступних фото, на яких зображено Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир, що в селі Микільському (Донецька область) поблизу Вугледара.

Ранее Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Соледара Донецкой области, сравнив, как выглядел город в августе 2022 года и сейчас.