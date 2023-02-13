Украинский гидрометеорологический центр предупредил о возможных подтоплениях в Черниговской и Киевской областях из-за разлива реки Десна. Вода может подтопить дорогу.

Об этом пишет Укргидрометцентр в своем Facebook .

Там отметили, что значительное затопление поймы будет наблюдаться 13—16 февраля. Поэтому могут быть подтоплены дороги между приречными селами, а также частично затоплены некоторые населенные пункты в районе Чернигова.

Также ожидается затопление некоторых дорог в Новгород-Северском и Корюковском районах Черниговской области.

В Киевской области существует угроза в Броварском районе, недалеко от села Литки. Там возможны резкие колебания уровней воды до 0,1—0,6 м/сут, есть вероятность подтопления левого берега Десны.

Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, что ожидать ранней весной пока не стоит .