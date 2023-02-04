В ближайшие дни в Украине установится морозная погода. Ожидать ранней весной пока не стоит.

По ее словам, официальные прогнозы по весне появятся через неделю-две.

— Но могу лично сказать, что февраль довольно интенсивный, температура снижается, морозы возвращаются, поэтому ожидать ранней весной сейчас не стоит, – сказала синоптик.

Птуха сообщила, что уже на этой неделе время от времени по территории Украины наблюдались небольшие осадки – мокрый снег в сочетании с дождем. В ночные часы практически по всей территории Украины была минусовая температура, но в дневные часы местами сохранялась плюсовая температура.