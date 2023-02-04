Об этом сообщает Укргидрометцентр Наталья Птуха.
По ее словам, официальные прогнозы по весне появятся через неделю-две.
— Но могу лично сказать, что февраль довольно интенсивный, температура снижается, морозы возвращаются, поэтому ожидать ранней весной сейчас не стоит, – сказала синоптик.
Птуха сообщила, что уже на этой неделе время от времени по территории Украины наблюдались небольшие осадки – мокрый снег в сочетании с дождем. В ночные часы практически по всей территории Украины была минусовая температура, но в дневные часы местами сохранялась плюсовая температура.
— Начиная с этих выходных температура по всей Украине будет снижаться и снова приобретать морозные значения: морозы будут как ночью, так и в дневные часы. Уже 5-6 февраля начинается понижение температуры: 5-10 градусов мороза в ночные часы и 0-6 мороза в дневные, – сказала она.
Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сказала, что холодный воздух с севера принесет в Украину похолодание и ночные морозы до 13 градусов. В то же время, после 12-13 февраля погода может измениться.
Об этом сообщает Укргидрометцентр Наталья Птуха.
По ее словам, официальные прогнозы по весне появятся через неделю-две.
— Но могу лично сказать, что февраль довольно интенсивный, температура снижается, морозы возвращаются, поэтому ожидать ранней весной сейчас не стоит, – сказала синоптик.
Птуха сообщила, что уже на этой неделе время от времени по территории Украины наблюдались небольшие осадки – мокрый снег в сочетании с дождем. В ночные часы практически по всей территории Украины была минусовая температура, но в дневные часы местами сохранялась плюсовая температура.
— Начиная с этих выходных температура по всей Украине будет снижаться и снова приобретать морозные значения: морозы будут как ночью, так и в дневные часы. Уже 5-6 февраля начинается понижение температуры: 5-10 градусов мороза в ночные часы и 0-6 мороза в дневные, – сказала она.
Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сказала, что холодный воздух с севера принесет в Украину похолодание и ночные морозы до 13 градусов. В то же время, после 12-13 февраля погода может измениться.