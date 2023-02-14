В Верховную Раду внесли проект закона, которым предлагают отменить праздники 1 мая и 8 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект.

Так, вместо праздников 1 мая (День труда), 8 марта (Международный женский день) и 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне) предлагается ввести следующие праздничные даты:

25 февраля – День украинской женщины (День украинки). В этот день родилась украинская поэтесса Леся Украинака;

9 марта – Шевченковский день – День рождения поэта Тараса Шевченко;

второе воскресенье мая – День матери.

— Украинская нация переживает период возрождения, произошла Революция Преимущества и ведется ожесточенная война с агрессором – РФ. Именно сейчас восстанавливается украинский взгляд на мир и формируются новые традиции нации-победителя, которые нуждаются в закреплении и на символическом уровне государственного календаря, покончив с навязанными традициями прошлого наследия, — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Ранее сообщалось, что Украинская греко-католическая церковь переходит на новый календарь. Он будет таким же, как и в католической церкви.