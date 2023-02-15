Украина и Румыния подписали соглашение о взаимном признании документов по образованию. Это означает, что румынские учебные заведения будут признавать украинские документы, а украинские вузы, соответственно, румынские.

Соответствующее распоряжение одобрил Кабмин 14 февраля, сообщает Министерство образования и науки.

Это изменение поможет поступающим в заведения высшего образования, студентам, аспирантам и т.д.

«Подписание Соглашения будет способствовать взаимопониманию признание документов о полученном образовании по разным уровням, выданным в Украине и Румынии, а также документов о периодах обучения в Украине и Румынии», — говорят в МОН.

Важно, что соглашение применяется только к документам об образовании, выданным признанными аккредитованными учебными заведениями обоих государств в соответствии с их действующим законодательством.

Напомним, в Украине вступил в силу приказ Минобразования об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации (ГНА) учащихся 4-х и 9-х классов.