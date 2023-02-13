В Украине вступил в силу приказ Минобразования об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации (ГНА) учащихся 4-х и 9-х классов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН в понедельник, 13 февраля.

— Министерство образования и науки Украины сообщает, что вступил в силу приказ МОН Украины от 11 января 2023 года №19 «Об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, завершающих получение начального и базового общего среднего образования, в 2022/2023 учебном году», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 26 января 2023 под № 167/39223, – говорится в сообщении.

Как отмечается, приказ подготовлен с целью сохранения жизни и здоровья учащихся в условиях военного положения.

Напомним, Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену в этом году ГНА и возможность проведения мультитеста вместо ВНО во время вступительной кампании 2023 года.