Разрушенные поселки Николаевщины подлежат восстановлению. Наиболее разбитые территории области будут восстановлены до состояния, в котором они были до войны.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной государственной администрации Виталий Ким в интервью « Фабрике новин».

На вопрос журналиста о том, подлежат ли восстановлению полностью разрушенные поселки, Виталий Ким ответил следующее:

— Надо спрашивать людей, как они считают, потому что не все измеряется деньгами. Поэтому этот вопрос мы будем учить. Но по умолчанию будем восстанавливать все так, как было, – отметил Виталий Ким.

Также он рассказал, какие общины Николаевщины с начала полномасштабного вторжения пострадали больше всего. По его словам, это прифронтовые территории, где бои шли в течение восьми месяцев до момента деоккупации Херсона.

— Это от Лиманов до Снегиревки, не прямая, но условная линия фронта, которая была. Там, где были бои в течение восьми месяцев, там больше повреждены и больше заминированы территории, – сообщил председатель ОВА Виталий Ким.

Напомним, что с 24 февраля прошлого года большая часть Николаевской области находилась под постоянными обстрелами российской армии. По словам Виталия Кима, сейчас в Николаевской области заминировано 10% территории, еще около 20% нуждаются в обследовании. Организация объединенных наций выделит 4 миллиона долларов на закупку средств для разминирования территории Николаевской области.

Ранее глава ОВА Виталий Ким также сообщал, что на полное разминирование территорий Николаевщины может уйти не один десяток лет.

Недавно «НикВести» публиковали репортаж о том, как сейчас выглядит село Котлярово Николаевской области. Из-за российских обстрелов по состоянию на январь 2023 года там было разрушено или уничтожено 70% зданий.