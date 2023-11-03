Мережа автомобільних заправних станцій «Avantage 7». З 3 листопада припинила роботу на території Київської області, начебто через претензії з боку Державної податкової служби.
Про це повідомила компанія в Фейсбук.
«Нас не зупинила війна, нас зупиняють податківці. Неочікувано Руслан Рачинський, заступник начальника ГУ ДПС у Київській області, скасував 20 ліцензій через формальну причину — не подання зміни юридичної адреси», — йдеться в повідомленні.
Водночас, як випливає з повідомлення, проблеми з ліцензіями «Avantage 7» можуть мати й інше підґрунтя.
«Ви вважаєте, що ми такі, що не подали зміни до ліцензій? Просто вони не можуть нічого знайти, тому вигадують формальні причини, щоб зупинити нас», — стверджують в компанії.
На існування ще однієї проблеми вказує сама мережа.
«Прогнозуємо ціну на газ в Київській області — 32 гривні/літр. Чекайте», — йдеться в повідомленні «Avantage 7».
Нагадаємо, ТОВ «Ойл Ультра» сплатить до Державного бюджету України штраф у 170 тисяч гривень за торгівлю неякісним бензином у Миколаєві.
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Мережа автомобільних заправних станцій «Avantage 7». З 3 листопада припинила роботу на території Київської області, начебто через претензії з боку Державної податкової служби.
Про це повідомила компанія в Фейсбук.
«Нас не зупинила війна, нас зупиняють податківці. Неочікувано Руслан Рачинський, заступник начальника ГУ ДПС у Київській області, скасував 20 ліцензій через формальну причину — не подання зміни юридичної адреси», — йдеться в повідомленні.
Водночас, як випливає з повідомлення, проблеми з ліцензіями «Avantage 7» можуть мати й інше підґрунтя.
«Ви вважаєте, що ми такі, що не подали зміни до ліцензій? Просто вони не можуть нічого знайти, тому вигадують формальні причини, щоб зупинити нас», — стверджують в компанії.
На існування ще однієї проблеми вказує сама мережа.
«Прогнозуємо ціну на газ в Київській області — 32 гривні/літр. Чекайте», — йдеться в повідомленні «Avantage 7».
Нагадаємо, ТОВ «Ойл Ультра» сплатить до Державного бюджету України штраф у 170 тисяч гривень за торгівлю неякісним бензином у Миколаєві.