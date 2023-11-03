Мережа автомобільних заправних станцій «Avantage 7». З 3 листопада припинила роботу на території Київської області, начебто через претензії з боку Державної податкової служби.

Про це повідомила компанія в Фейсбук.

«Нас не зупинила війна, нас зупиняють податківці. Неочікувано Руслан Рачинський, заступник начальника ГУ ДПС у Київській області, скасував 20 ліцензій через формальну причину — не подання зміни юридичної адреси», — йдеться в повідомленні.

Водночас, як випливає з повідомлення, проблеми з ліцензіями «Avantage 7» можуть мати й інше підґрунтя.

«Ви вважаєте, що ми такі, що не подали зміни до ліцензій? Просто вони не можуть нічого знайти, тому вигадують формальні причини, щоб зупинити нас», — стверджують в компанії.

На існування ще однієї проблеми вказує сама мережа.

«Прогнозуємо ціну на газ в Київській області — 32 гривні/літр. Чекайте», — йдеться в повідомленні «Avantage 7».

Нагадаємо, ТОВ «Ойл Ультра» сплатить до Державного бюджету України штраф у 170 тисяч гривень за торгівлю неякісним бензином у Миколаєві.