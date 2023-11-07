Росіяни залучають дітей на тимчасово окупованих територіях до співпраці з ворожою армією.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
Зазаначається, що дітей змушують плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки. Як відомо, за прогул таких занять до школи викликають батьків дітей й погрожують позбавити прав.
«Російські школи на ТОТ мають суто пропагандистську мету й є інструментом знищення цілого покоління українців в межах політики геноциду, який проводить ворог», — зауважили в центрі спротиву.
Раніше повідомлялось, що росіяни використовують спорт як шлях до «легалізації» окупації й намагаються інтегрувати спортивні школи на тимчасово окупованих територіях у загальну російську систему.
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Росіяни залучають дітей на тимчасово окупованих територіях до співпраці з ворожою армією.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
Зазаначається, що дітей змушують плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки. Як відомо, за прогул таких занять до школи викликають батьків дітей й погрожують позбавити прав.
«Російські школи на ТОТ мають суто пропагандистську мету й є інструментом знищення цілого покоління українців в межах політики геноциду, який проводить ворог», — зауважили в центрі спротиву.
Раніше повідомлялось, що росіяни використовують спорт як шлях до «легалізації» окупації й намагаються інтегрувати спортивні школи на тимчасово окупованих територіях у загальну російську систему.