Миколаївський зоопарк у рамках Європейської програми збереження зникаючих видів за рішенням координатора цієї програми передав самця леопарда далекосхідного, на ім'я Урман, до зоопарку Паркен, який знаходиться у місті Ескільстуна у Швеції.
Про це повідомив директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий.
«Урман почуває себе дуже добре на новому місці, зараз він знайомиться через решітку вольєра зі своєю майбутньою парою, самицею далекосхідного леопарда», — написав Володимир Топчий.
Як відомо, Миколаївський зоопарк давно займається збереженням даного виду тварин у рамках згаданої вище програми.
«Отримане від нашої пари леопардів потомство неодноразово передавалося у зоопарки інших країн», — додав директор зоопарку.
Нагадаємо, що Миколаївський зоопарк передав на перетримку Біопарку Одеси молодого верблюда Заурбека.
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Миколаївський зоопарк у рамках Європейської програми збереження зникаючих видів за рішенням координатора цієї програми передав самця леопарда далекосхідного, на ім'я Урман, до зоопарку Паркен, який знаходиться у місті Ескільстуна у Швеції.
Про це повідомив директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий.
«Урман почуває себе дуже добре на новому місці, зараз він знайомиться через решітку вольєра зі своєю майбутньою парою, самицею далекосхідного леопарда», — написав Володимир Топчий.
Як відомо, Миколаївський зоопарк давно займається збереженням даного виду тварин у рамках згаданої вище програми.
«Отримане від нашої пари леопардів потомство неодноразово передавалося у зоопарки інших країн», — додав директор зоопарку.
Нагадаємо, що Миколаївський зоопарк передав на перетримку Біопарку Одеси молодого верблюда Заурбека.