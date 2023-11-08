Миколаївський зоопарк у рамках Європейської програми збереження зникаючих видів за рішенням координатора цієї програми передав самця леопарда далекосхідного, на ім'я Урман, до зоопарку Паркен, який знаходиться у місті Ескільстуна у Швеції.

Про це повідомив директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий.

«Урман почуває себе дуже добре на новому місці, зараз він знайомиться через решітку вольєра зі своєю майбутньою парою, самицею далекосхідного леопарда», — написав Володимир Топчий.

Як відомо, Миколаївський зоопарк давно займається збереженням даного виду тварин у рамках згаданої вище програми.

«Отримане від нашої пари леопардів потомство неодноразово передавалося у зоопарки інших країн», — додав директор зоопарку.

Нагадаємо, що Миколаївський зоопарк передав на перетримку Біопарку Одеси молодого верблюда Заурбека.