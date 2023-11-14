Цьогоріч Євросоюз наростив потужності з виробництва боєприпасів на майже 20-30%. Тепер є можливість виготовляти понад мільйон боєприпасів на рік.

Про це розповів єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон у Брюсселі перед зустріччю з міністрами оборони країн-членів ЄС у Брюсселі, передає «Радіо Свобода».

«Мета виробництва — понад мільйон боєприпасів на річній основі, яку ми поставили і якої ми хочемо досягти до весни, буде досягнута. Тепер справа за країнами-членами — розміщувати замовлення», — зазначив він.

Тьєррі Бретон додав, що швидке зростання виробництва спостерігається у низці країн, серед яких Болгарія, Польща, Румунія, Угорщина. Наступне завдання — переконатися, що розширені потужності спрямовані на виробництво снарядів саме для України.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокує і надалі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує військову допомогу Україні.