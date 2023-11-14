У вівторок, 14 листопада, на Авдіївському напрямку Сили оборони збили черговий російський літак.

Про це повідомив речник Обʼєднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, написала «Українська правда».

Як відомо, українські захисники знищили штурмовик Су-25. Зброя, з якої було уражено повітряну ціль ворога наразі не уточнюється.

Речник ОСУВ «Таврія» додав, що це вже восьмий знищений літак противника на Авдіївському напрямку від початку активізації його штурмових дій, тобто від 10 жовтня 2023 року.

Раніше повідомлялось, що російські окупаційні війська готуються до ще більшої атаки на Авдіївку, проте зараз погодні умови не дозволяють їм застосовувати техніку.