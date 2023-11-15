Збройні сили РФ намагаються активно оборонятися, адже знають, що відбудеться просування українських військових, проте прорахувати з якого саме напрямку їх чекає небезпека росіяни не можуть.

Про це під час телемарафону заявила начальниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, написав «Фокус».

«Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи», — зазначила речниця ОК «Південь».

Росіяни намагаються активізувати важку артилерію, реактивні системи залпового вогню та тактичну авіацію, оскільки «почувають себе дуже некомфортно», оскільки не можуть прорахувати, з якого саме напрямку чекати наступу ЗСУ.

Наталія Гуменюк наголосила, що на лінії від трьох до восьми кілометрів протягом всього узбережжя відбувається відтискання з українського боку. На її думку, ворога «притискає» той факт, що наразі лінія фронту є «досить рухлива».

ОК «Південь» раніше повідомляв, що росіяни готуються до масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.