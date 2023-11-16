Російські загарбники активізували перекидання військового забезпечення через окупований Маріуполь Донецької області. Зафіксовано щонайменше дві колони по 10 вантажівок з БК через Маріуполь-Мангуш.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
«Росіяни активізували перекидання військового забезпечення та поки живої сили через Маріуполь та Маріупольський район, переважно в напрям Бердянська. Зафіксовано щонайменше дві колони по 10 вантажівок з БК через Маріуполь-Мангуш по вказаному напряму лише за вчора», — зазначив він.
Також зафіксовано рух військових колон з тягачами на північ від Маріуполя через селище Чермалик.
Крім того, за словами радника, активізувалася ворожа авіація з напряму Єйськ — Приморсько-Ахтарськ в напрям на північ Донецької області.
«Поменшало пусків КАБ та ракет в бік Запоріжжя над Маріуполем при збереженні активності авіації, що вказує про пріоритети на півночі області», — додав Петро Андрющенко.
Як повідомлялось раніше, партизанський рух «АТЕШ» зафіксував перекидання російськими військовими чергової партії військової техніки з тимчасово окупованого Криму в бік Херсонської області.
Також, російські окупаційні війська готуються до ще більшої атаки на Авдіївку, проте зараз погодні умови не дозволяють їм застосовувати техніку.
Російські загарбники активізували перекидання військового забезпечення через окупований Маріуполь Донецької області. Зафіксовано щонайменше дві колони по 10 вантажівок з БК через Маріуполь-Мангуш.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
«Росіяни активізували перекидання військового забезпечення та поки живої сили через Маріуполь та Маріупольський район, переважно в напрям Бердянська. Зафіксовано щонайменше дві колони по 10 вантажівок з БК через Маріуполь-Мангуш по вказаному напряму лише за вчора», — зазначив він.
Також зафіксовано рух військових колон з тягачами на північ від Маріуполя через селище Чермалик.
Крім того, за словами радника, активізувалася ворожа авіація з напряму Єйськ — Приморсько-Ахтарськ в напрям на північ Донецької області.
«Поменшало пусків КАБ та ракет в бік Запоріжжя над Маріуполем при збереженні активності авіації, що вказує про пріоритети на півночі області», — додав Петро Андрющенко.
Як повідомлялось раніше, партизанський рух «АТЕШ» зафіксував перекидання російськими військовими чергової партії військової техніки з тимчасово окупованого Криму в бік Херсонської області.
Також, російські окупаційні війська готуються до ще більшої атаки на Авдіївку, проте зараз погодні умови не дозволяють їм застосовувати техніку.