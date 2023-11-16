Російські загарбники активізували перекидання військового забезпечення через окупований Маріуполь Донецької області. Зафіксовано щонайменше дві колони по 10 вантажівок з БК через Маріуполь-Мангуш.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

«Росіяни активізували перекидання військового забезпечення та поки живої сили через Маріуполь та Маріупольський район, переважно в напрям Бердянська. Зафіксовано щонайменше дві колони по 10 вантажівок з БК через Маріуполь-Мангуш по вказаному напряму лише за вчора», — зазначив він.

Також зафіксовано рух військових колон з тягачами на північ від Маріуполя через селище Чермалик.

Крім того, за словами радника, активізувалася ворожа авіація з напряму Єйськ — Приморсько-Ахтарськ в напрям на північ Донецької області.

«Поменшало пусків КАБ та ракет в бік Запоріжжя над Маріуполем при збереженні активності авіації, що вказує про пріоритети на півночі області», — додав Петро Андрющенко.

Як повідомлялось раніше, партизанський рух «АТЕШ» зафіксував перекидання російськими військовими чергової партії військової техніки з тимчасово окупованого Криму в бік Херсонської області.

Також, російські окупаційні війська готуються до ще більшої атаки на Авдіївку, проте зараз погодні умови не дозволяють їм застосовувати техніку.