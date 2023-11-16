Заслужена журналістка, мовна волонтерка, ініціаторка долучення Миколаєва до Всеукраїнського руху «Єдині» Інга Хоржевська стала ідейною натхненницею міської акції єднання навколо української мови «Миколаївський диктант» та першою модераторкою розмовних клубів у місті.
Її історію розповів проєкт «Єдині».
«Не боятися і говорити незвичною для себе мовою. Головне — не боятися», — ці слова наче мантра для Інги Хоржевської, вони стосуються нових навичок, про які Інга говорить учасникам розмовних клубів, розповідають «Єдині».
«Але ці слова також характеризують і її саму, і весь її героїчний Миколаїв. Під обстрілами, поруч із масштабними руйнуваннями миколаївці не здаються в опорі і обороні. Не здалась і Інга Хоржевська, директорка Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького міста Миколаїв», — йдеться у дописі.
З болем у серці, після попадання ворожого снаряду в оселю сина, з думкою «Добре, що живі» вона розпочинала мовний клуб минулого літа в Миколаєві.
— Проєкт «Єдині» стартував 4 липня і тривав 28 днів. Тоді було тільки 14 людей. За рік розмовних клубів в міста стало кілька. І на кожному часто по 20-30 учасників». Бо Миколаїв — це Україна. Ми працюємо для того, щоб людина вільно почувалася. Дружнє середовище допомагає людині розслабитися і не боятися помилок. Не боятися просто відкрити рот і заговорити іншою мовою. І ми сьогодні намагатимемося це зробити, — сказала Інга Хоржевська.
До Дня української мови та писемності 27 жовтня 2023 року Всеукраїнський рух «Єдині» за інформаційної підтримки групи 1+1 media в межах проєкту «Плюсуй українську» та в партнерстві з Міністерством освіти і науки України, за підтримки Уповноваженого із захисту державної мови провів Форум «Українська — мова Перемоги!». На форумі відзначили подяками українців, які стали «амбасадорами» мови. Серед них була і Інга Хоржевська.
Довідка:
Всеукраїнський рух «Єдині» — проєкт освітньої та психологічної підтримки у переході на українську мову, створений у квітні 2022 року за участі Ініціативи «Навчай українською» та за підтримки ГО «Українська гуманітарна платформа».
Допомогою «Єдині» у переході на українську вже скористалися понад 100 тисяч людей, які успішно подолали і мовний, і психологічний бар’єри.
Розмовні клуби «Єдині» нині працюють у 30 містах України та за кордоном — у Любліні, Варшаві, Роттердамі, Вільнюсі, Гельсінкі, Брно, Празі й на Кіпрі, у Шотландії та інших країнах.
Нагадаємо, напередодні Дня української писемності та мови у Софії Київській МКІП презентувало державну програму з популяризації української мови.
Заслужена журналістка, мовна волонтерка, ініціаторка долучення Миколаєва до Всеукраїнського руху «Єдині» Інга Хоржевська стала ідейною натхненницею міської акції єднання навколо української мови «Миколаївський диктант» та першою модераторкою розмовних клубів у місті.
Її історію розповів проєкт «Єдині».
«Не боятися і говорити незвичною для себе мовою. Головне — не боятися», — ці слова наче мантра для Інги Хоржевської, вони стосуються нових навичок, про які Інга говорить учасникам розмовних клубів, розповідають «Єдині».
«Але ці слова також характеризують і її саму, і весь її героїчний Миколаїв. Під обстрілами, поруч із масштабними руйнуваннями миколаївці не здаються в опорі і обороні. Не здалась і Інга Хоржевська, директорка Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького міста Миколаїв», — йдеться у дописі.
З болем у серці, після попадання ворожого снаряду в оселю сина, з думкою «Добре, що живі» вона розпочинала мовний клуб минулого літа в Миколаєві.
— Проєкт «Єдині» стартував 4 липня і тривав 28 днів. Тоді було тільки 14 людей. За рік розмовних клубів в міста стало кілька. І на кожному часто по 20-30 учасників». Бо Миколаїв — це Україна. Ми працюємо для того, щоб людина вільно почувалася. Дружнє середовище допомагає людині розслабитися і не боятися помилок. Не боятися просто відкрити рот і заговорити іншою мовою. І ми сьогодні намагатимемося це зробити, — сказала Інга Хоржевська.
До Дня української мови та писемності 27 жовтня 2023 року Всеукраїнський рух «Єдині» за інформаційної підтримки групи 1+1 media в межах проєкту «Плюсуй українську» та в партнерстві з Міністерством освіти і науки України, за підтримки Уповноваженого із захисту державної мови провів Форум «Українська — мова Перемоги!». На форумі відзначили подяками українців, які стали «амбасадорами» мови. Серед них була і Інга Хоржевська.
Довідка:
Всеукраїнський рух «Єдині» — проєкт освітньої та психологічної підтримки у переході на українську мову, створений у квітні 2022 року за участі Ініціативи «Навчай українською» та за підтримки ГО «Українська гуманітарна платформа».
Допомогою «Єдині» у переході на українську вже скористалися понад 100 тисяч людей, які успішно подолали і мовний, і психологічний бар’єри.
Розмовні клуби «Єдині» нині працюють у 30 містах України та за кордоном — у Любліні, Варшаві, Роттердамі, Вільнюсі, Гельсінкі, Брно, Празі й на Кіпрі, у Шотландії та інших країнах.
Нагадаємо, напередодні Дня української писемності та мови у Софії Київській МКІП презентувало державну програму з популяризації української мови.