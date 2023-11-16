Заслужена журналістка, мовна волонтерка, ініціаторка долучення Миколаєва до Всеукраїнського руху «Єдині» Інга Хоржевська стала ідейною натхненницею міської акції єднання навколо української мови «Миколаївський диктант» та першою модераторкою розмовних клубів у місті.

Її історію розповів проєкт «Єдині».

«Не боятися і говорити незвичною для себе мовою. Головне — не боятися», — ці слова наче мантра для Інги Хоржевської, вони стосуються нових навичок, про які Інга говорить учасникам розмовних клубів, розповідають «Єдині».

«Але ці слова також характеризують і її саму, і весь її героїчний Миколаїв. Під обстрілами, поруч із масштабними руйнуваннями миколаївці не здаються в опорі і обороні. Не здалась і Інга Хоржевська, директорка Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького міста Миколаїв», — йдеться у дописі.

З болем у серці, після попадання ворожого снаряду в оселю сина, з думкою «Добре, що живі» вона розпочинала мовний клуб минулого літа в Миколаєві.

— Проєкт «Єдині» стартував 4 липня і тривав 28 днів. Тоді було тільки 14 людей. За рік розмовних клубів в міста стало кілька. І на кожному часто по 20-30 учасників». Бо Миколаїв — це Україна. Ми працюємо для того, щоб людина вільно почувалася. Дружнє середовище допомагає людині розслабитися і не боятися помилок. Не боятися просто відкрити рот і заговорити іншою мовою. І ми сьогодні намагатимемося це зробити, — сказала Інга Хоржевська.

До Дня української мови та писемності 27 жовтня 2023 року Всеукраїнський рух «Єдині» за інформаційної підтримки групи 1+1 media в межах проєкту «Плюсуй українську» та в партнерстві з Міністерством освіти і науки України, за підтримки Уповноваженого із захисту державної мови провів Форум «Українська — мова Перемоги!». На форумі відзначили подяками українців, які стали «амбасадорами» мови. Серед них була і Інга Хоржевська.

Довідка:

Всеукраїнський рух «Єдині» — проєкт освітньої та психологічної підтримки у переході на українську мову, створений у квітні 2022 року за участі Ініціативи «Навчай українською» та за підтримки ГО «Українська гуманітарна платформа».

Допомогою «Єдині» у переході на українську вже скористалися понад 100 тисяч людей, які успішно подолали і мовний, і психологічний бар’єри.

Розмовні клуби «Єдині» нині працюють у 30 містах України та за кордоном — у Любліні, Варшаві, Роттердамі, Вільнюсі, Гельсінкі, Брно, Празі й на Кіпрі, у Шотландії та інших країнах.

Нагадаємо, напередодні Дня української писемності та мови у Софії Київській МКІП презентувало державну програму з популяризації української мови.