В Національній службі здоров'я України просять людей не піддаватись маніпуляціям лікарень, які мають договір зі страховиком, в разі, якщо ті вимагають з пацієнта кошти за проведення ряду базових аналізів та процедур при лікуванні інсульту.

Про це в ефірі телемарафону розповіла голова НСЗУ Наталя Гусак, пишуть «НикВести».

Щодо профілактики на первинному рівні пацієнти можуть отримати в сімейного лікаря консультацію і направлення на проведення базових аналізів.

— Це стосується і аналізів крові, сечі, вимірювання артеріального тиску, рівня цукру в крові і ряд інших послуг, — розповіла Наталія Гусак.

На вторинному рівні завдяки дії програми «Доступні ліки» в українців є можливість безоплатно або з невеликою доплатою отримати медикаментозні засоби від серцево-судинних захворювань, які попереджають виникнення інфаркту та інсульту, в аптеках, що мають договір з НСЗУ. Ліки видаються виключно за електронним рецептом сімейного лікаря.

Проте в разі, якщо пацієнта доставлено з діагнозом інсульт до медзакладу, в якого є заключений договорів з НСЗУ, то лікування є безкоштовним. Це стосується проведення комп'ютерної томографії, тромболітичної терапії, реабілітації та аналізів.

При вимогах сплатити кошти за відповідні послуги в пацієнтів є можливість поскаржитись на гарячу лінію НСЗУ — 1677.

— Якщо людину привезли в лікарню, яка має договорів з НСЗУ, а таких 229 закладів, серед яких є і приватні, то лікування є безкоштовним, за нього заплатила держава в повному обсязі за тарифами, що визначені ринковими, і це золота база. Я дуже прошу українців знати свої права, якщо їх порушують телефонувати на гарячу лінію 1677 і залишити скаргу, як до закупівельника цих послуг. В цей тариф включені всі базові дослідження: КТ, застосування тромболітичної терапії, і аналізи, і лікування, і реабілітація в гострому періоді. На жаль, українці не знають, не володіють цією інформацію і часто потрапляють під маніпуляції, — розповідає голова НСЗУ.

За одного пацієнта з інсультом, який потребує лікування із застосуванням тромбекстракції, держава сплачує 100 тисяч гривень, із застосуванням тромболізу 63 тисячі.

— Якщо ми говоримо про інсульт із застосуванням тромболітичної терапії, а здебільшого 15% потребують саме такого лікування, то це 63 тисячі гривень. Якщо ми говоримо про форму, яка цього не потребує, то це 14 тисяч гривень, а лікування інсульту із застосуванням тромбекстракції, це більше 100 тисяч гривень. Тарифи насправді законтрактовані приватним закладом в Одесі, який так само безкоштовно лікує. Тому якщо вистачає приватному закладу, щоб покрити витрати, то їх має вистачати в повній мірі для комунальних закладів, — додала вона.

Як відомо, у Миколаєві не всі лікарні можуть приймати пацієнтів з інсультами, а тільки чотири — які мають відповідні пакети НСЖУ, це міські лікарні №1, №4 та №5, а також лікарня швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо також, що станом на вересень 2023 року в Миколаєві росте кількість звернень містян з інсультами. За минулий рік було зареєстровано 1690 звернень, а за 8 місяців цього року вже звернулося 1353 людини.