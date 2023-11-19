У районі населеного пункту Кринки, що на лівому березі Херсонської області, дезертували близько 20 російських військових. Про наявність у цьому селі українських підрозділів раніше заявила окупаційна влада.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Зазначається, що втекли військові зі складу 144 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. При цьому зазначається, що вони самовільно залишили бойові позиції.

Нагадаємо, що в армії РФ для боротьби з дезертирством почали розгортати «загороджувальні загони» або «блокуючі частини», які погрожують солдатам, що відступають.