У ніч проти 19 листопада сили ППО знищили 15 дронів Shahed над Київською, Полтавською та Черкаською областями.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Загалом зафіксували 20 пусків з Курської області Росії.

Близько десяти дронів Shahed збили над Києвом і передмістям, повідомив голова КМВА Сергій Попко. Безпілотники заходили на атаку хвилями, з різних напрямків, а також змінювали вектор руху. Саме тому уночі тривогу у Києві оголошували кілька разів. Через атаку ніхто не постраждав.

За даними голови ОВА, один ворожий БпЛА збили над Звенигородським районом Черкащини. Тривога в області тривала понад 4 години. Уламки незначно пошкодили пʼять будинків. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада російські окупанти завдали артилерійського удару по Очакову Миколаївської області.