У росіян почалися значні проблеми через успішні операції українських військ на лівобережжі Херсонської області. Зокрема, через значні втрати, вони вимушені перекидати сюди підрозділи з інших напрямків.

Про це заявив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов під час телемарафону, повідомило РБК-Україна.

«У російських окупантів почалися проблеми. В результаті великих втрат вони вимушені перекидати сюди підрозділи з інших напрямків», — розповів він.

Також, за словами Андрія Ковальова, значні втрати окупаційних військ зумовлені тим, що загарбники намагаються вибити українських воїнів із займаних позицій, із цих плацдармів.

«Майже щодня ворог здійснює від чотирьох до десяти таких спроб. Окупанти на лівобережжі Херсонщини застосовують весь арсенал зброї — від мінометів до артилерії великого калібру, ракетного озброєння та авіації. Однак наші воїни діють сміливо та тактично грамотно, інколи навіть зухвало», — додав спікер.

Нагадаємо, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Одна з цілей Збройних сил України на Херсонському напрямку — відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення.