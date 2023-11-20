Російська армія цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру України, в тому числі й медичну. Ворог бомбардує та завдає ударів по українських лікарнях, пологових будинках, поліклініках, амбулаторіях тощо. На цей час вже вдалося відновити повністю або частково 848 об’єктів медзакладів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоровʼя.

Як повідомляється, за понад 21 місяць війни у різних регіонах України було відновлено повністю або частково 848 об’єктів медзакладів. Зокрема, 438 об’єктів відновлено повністю та ще 410 — частково. Найбільше — у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях.

МОЗ України разом із партнерами й надалі працюватимуть над відновленням української медичної інфраструктури. Щоб українські медзаклади могли функціонувати, а лікарі могли повноцінно працювати та надавати потрібну медичну допомогу пацієнтам.

«Загалом від початку повномасштабної війни ворог пошкодив 1474 об’єкти медзакладів та ще 194 об’єкти зруйнував повністю (відновленню не підлягають). Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Київської та Чернігівської областей», — додали в МОЗ.

Крім того, російська армія пошкодила 103 автівки екстреної медичної допомоги, ще 253 автомобілі — знищила. 125 автівок «екстренки» захоплено.

Раніше міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, розповів, що 113 об’єктів медичної інфраструктури вже вдалося повністю чи частково відновити.

Також у селі Ракове Вознесенського району протягом 2024 року планують відбудувати пункт здоровʼя, який був зруйнований внаслідок бойових дій під час повномасштабної війни.