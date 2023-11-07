У селі Ракове Вознесенського району протягом 2024 року планують відбудувати пункт здоровʼя, який був зруйнований внаслідок бойових дій під час повномасштабної війни.

На ремонт виділили 1 мільйон гривень, розповіла виконуюча функції і повноваження начальника Вознесенської райвійськадміністрації Антоніна Шарата.

Як відомо, зараз замість зруйнованого пункту здоровʼя в раковому встановили модульний аналогічний заклад. Там місцеві жителі можуть отримати усі послуги, що були доступні в колишньому пункті.

— Вознесенська міська рада зараз виділила кошти, і у планах на наступний рік відновлення пункту здоровʼя. 1 мільйон гривень виділили, там йдуть проектувальні роботи, а поки тимчасово встановлено модульну споруду, — сказала Антоніна Шарата.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що на території Миколаївської області вдалося відновити 113 медичних закладів, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.

Як відомо, Миколаївщина стала однією з областей, де за час великої війни росіяни зруйнували найбільше лікарень. Тільки у Миколаєві за рік повномасштабного вторгнення від ворожих обстрілів постраждали 16 медичних закладів: там вибиті вікна, двері, понівечений дах. На їх відновлення з бюджету міста виділили близько 16 мільйонів гривень.

Водночас до відбудови медичної галузі міста та області долучаються міжнародні партнери. До прикладу, партнери з Казахстану відбудували травматологічний пункт Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва. Відкриття відбулося 18 серпня 2023 року.

Крім того, коштом німецьких партнерів у Баштанці Миколаївської області почали відновлювати хірургічне відділення багатопрофільної лікарні.

Також відомо, що Миколаївська область отримала 626,8 мільйона гривень на відбудову та реставрацію пʼяти критичних об'єктів області. Серед них: капітальна відбудова будівлі психоневрологічного відділення КНП «Миколаївський обласний центр психічного здоров’я» (200,2 мільйонів гривень), реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради (86,8 мільйонів гривень) та перебудова будівлі лікувального корпусу КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» (45,3 мільйонів гривень).