Українські спецслужби провели успішну операцію та отримали великий обсяг закритих документів структурного підрозділу Мінтранспорту РФ — Федерального агентства повітряного транспорту (Росавіація).

Про це повідомили у ГУР.

Зазначається, що Росавіація відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації. Серед отриманих внаслідок зламу та проникнення у ворожі інформаційні системи даних — перелік щодобових звітів «Росавіації» у масштабах всієї РФ за понад півторарічний період.

Також зазначається, що аналіз документів свідчить, що сфера цивільної авіації Росії перебуває на межі колапсу.

Повідомляється, що упродовж січня 2023 року в цивільній авіації Росії було зафіксовано 185 авіапригод. Близько третини кваліфіковані як інциденти різного рівня небезпеки. Лідером тут став російський ближньомагістральний літак «Сухой superjet» — 34 проблемні випадки.

За перші 9 місяців 2023 року в Росії задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року зафіксовано 50 таких інцидентів. Отже, зростання небезпеки польотів в Росії зросло втричі.

Також українська розвідка повідомляє, що найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни і шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.

«Держава-агресор Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Через брак потужностей та спеціалістів у Москві намагаються переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де відповідні роботи здійснюють «кустарно» без відповідної сертифікації. Станом на березень 2022 року росіяни мали близько 820 цивільних бортів іноземного виробництва, і якщо на той час лише до 10% із них пройшли через несертифікований ремонт із застосуванням неавтентичних запчастин, то «нині через такий «сервіс» прогнали вже майже 70% авіапарку», ― повідомили в ГУР.

Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого «авіаканібалізму», коли одні літаки розбирають для ремонту інших. Згідно з оцінкою наявних даних, до середини 2023 року в РФ пустили на «донорство» понад 35% повітряних суден.

Більшість радянських літаків Ан-2, станом на зараз, не можуть відірватись від землі, оскільки двигуни до них вироблялись у Польщі, але через санкції їх постачання припинене.

Крім того, лише впродовж січня 2023 року серед 220 суден Airbus, що є в Росії, зафіксовано 19 різних відмов. Зокрема в 9 літаках, які використовує «Аерофлот», зафіксовано 17 випадків задимлення.

Раніше повідомлялося, що через нестачу запчастин, у зв'язку з запровадженням санкцій, у Камчатському краї змушені зупинити експлуатацію чеських регіональних літаків L-410 заводу Aircraft Industries.