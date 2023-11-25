Росіяни продовжують насаджувати свою пропаганду на тимчасово окупованих територіях і створювати пропагандистські осередки.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

На тимчасово окупованій території Херсонщини росіяни створили відділення «безсмертного полку». Як відомо, курирувати рухом будуть з Ростова, а очолив псевдоволонтерську структуру кримський колаборант Сергій Дубовик.

«Завданням руху є спекуляція на другій світовій, зокрема насадження культу перемоги сталінського режиму в ній і монополізація права на перемогу для РФ. Саме це, за задумом Кремля, має давати сучасному режиму Путіна право проводити нацистську політику», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що попри тиск, який чинять росіяни на тимчасово окупованих територіях, є велика кількість охочих навчатися українською мовою. Загарбникам не вистачає підручників.