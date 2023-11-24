До Верховної Ради внесли законопроєкт, в якому пропонують ввести термін «езотерична освіта», створити реєстр «фахівців» у цій галузі та стягувати з них податки.

Відповідний законопроєкт розміщений на сайті Верховної Ради.

24 листопада депутатам надали для ознайомлення законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо запровадження правового регулювання відносин у сфері езотеричної освіти». Його автором є член партії «Слуга народу» Сергій Гривко.

«Беручи до уваги активне поширення серед населення езотеричних знань та думок, зростання популярності користування езотеричними послугами, а також наявність у наукових колах прямих дискусій та обґрунтувань щодо доцільності застосування езотеричних вчень у життєдіяльності людини – езотерика фактично стала окремою сферою зайнятості у суспільстві, а також напрямком освіти», – обґрунтовує доцільність законопроєкту нардеп.

Гривко наголошує, що «езотериком» зараз себе може назвати будь-хто, не маючи для цього відповідних «знань». Завдяки цьому вони заробляють на «обмані людей». Водночас, за його словами, діяльність «доброчесних езотериків» ніяк не захищена.

Крім того, нардеп вважає, що «ошуканою» виявляється і сама держава, яка не отримує від такого виду діяльності податків.

Серед «езотеричних напрямків» депутат пропонує виділити такі:

астрологія;

тарологія;

нумерологія;

рунологія;

екстрасенсорика;

знахарство;

цілительство;

йога;

інші сфери духовних, енергетичних та фізичних практик.

Законопроєктом пропонується надавати «езотерикам» статус фізичної особи-підприємця або самозайнятої особи, надати езотерикам, включеним до Реєстру, право проводити тренінги, курси, видавати своїм учням дипломи, дозволити створення спеціальних закладів освіти – шкіл, інститутів та академій езотерики тощо.

Цей «езотеричний законопроєкт» відправиться на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Зазначимо, що всі перелічені «езотеричні» напрямки не є доказовим та вважаються псевдонауками. Однак деякі люди схильні вірити в такі магічні практики.