Влада міста Лулео, розташованого на півночі Швеції, заохочує людей вітатися одне з одним. Вона організувала кампанію Säg hej! («Скажи привіт»), що має на меті послабити соціальну ізоляцію містян і зробити їх більш дружніми.

Про це пише «УП. Життя»

У Лулео взимку дуже холодно і світловий день скорочується до трьох годин, пише The Guardian. Пережити темні зимові місяці людям допомагають хобі: плавання під льодом, катання на лижах, прогулянки «льодовою дорогою» на архіпелаг.

Та попри це мешканців Лулео об’єднує спільна проблема: самотність. Як свідчать дослідження, 45% жителів міста віком від 16 до 29 років мали проблеми через самотність. Серед містян віком від 85 років цей показник був значно меншим — 39% серед жінок і 26% серед чоловіків.

Пандемія COVID-19 змушувала людей тримати дистанцію, що також вплинуло на посилення відчуття самотності.

— Самотність та ізоляція — величезні проблеми в будь-яку пору року майже в будь-якій точці світу. Це пов’язано з часом, у якому ми живемо, з нашим стилем життя, де ми не зустрічаємося одне з одним, як раніше. Це посилюється взимку, коли ми менше перебуваємо на свіжому повітрі, менше спілкуємося, — каже професор Мікаель Дален. Він досліджує щастя й добробут у Стокгольмській школі економіки.

Кампанію Säg hej! запропонувала працівниця муніципалітету Лулео Аса Коскі. Вона переконує: коли з людьми вітаються незнайомці, у них з’являється відчуття «видимості».

— Це впливає на здоров’я та на бажання допомагати одне одному. Якщо ви вітаєтеся із своїми сусідами, ви, найімовірніше, і допоможете їм, — стверджує Аса Коскі.

В автобусах Лулео крутять рекламу кампанії Säg hej!, а в школах проводять майстер-класи. У центрі міста більшість людей погоджується, що вітатися потрібно заохочувати. Багато хто каже, що інтернаціональність міста впливає на дружність і відкритість його суспільство.

Нагадаємо, в травні цього року Всесвітня організація охорони здоров’я скасувала статус пандемії COVID-19 як глобальної надзвичайної ситуації. У ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу стала набагато більшою, ніж криза охорони здоров’я. Вона спричинила серйозні економічні потрясіння, скасування подорожей, закриття підприємств, занурення мільйонів людей у бідність, самотність, ізоляцію, тривогу та депресію у мільйонів людей тощо.