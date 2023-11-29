На фото Яна Синявська крайня справа.

Депутат Вознесенської міської ради вимагає пояснень від керівництва міста у зв’язку з тим, що відсторонена від посади керуючої справами виконавчого комітету Яна Синявська, яка є підозрюваною у кримінальній справі, представляла громаду на зустрічі учасників проєкту «Міста і громади, вільні від домашнього насильства».

У Facebook-групі «Вознесенськ, місто мрії» депутат Віктор Осадченко опублікував звернення до міського голови Євгена Величка.

Він вимагає пояснень, у якості кого Яна Синявська представляла Вознесенську громаду на офіційному заході, адже вона є фігуранткою кримінальної справи щодо розкрадання при закупівлі оборонної продукції.

Зазначимо, що близько 30 представників міст та громад зустрілися в Києві 21-22 листопада, щоб обговорити шляхи подолання домашнього насильства та проаналізувати ті позитивні практики, які вже діють у громадах.

Разом з тим рішенням сесії Вознесенської міської ради, яка відбулася 17 листопада Яна Синявська була відсторонена від посади на підставі ухвали суду.

Нагадаємо, що ухвала Жовтневого районного суду Миколаївської області була ще 16 жовтня. Секретар міськради Вікторія Бальцер фігурує у справі щодо розкрадання при закупівлі оборонної продукції. По справі вона проходить, як організатор розтрати майна в особливо великих розмірах. Їй було оголошено підозру ще у вересні цього року. Разом з нею по справі проходить віце-мер Вознесенська Андрій Жуков, якого вже відсторонили від посади, а також керуюча справами виконавчого комітету Яна Синявська та головна бухгалтер виконавчого комітету Вікторія Морозова.

4 травня СБУ затримала віце-мера Вознесенська Андрія Жукова та ще двох чиновників. Заступника мера підозрюють у розкраданні при закупівлі оборонної продукції.

18 вересня стало відомо про призначення нового заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Лілія Бондаренко замінить затриманого Андрія Жукова.