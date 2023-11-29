Росія почала глушити GPS над Кримом. Таким чином окупанти намагаються захистити свої стратегічно важливі об’єкти від українських ракетних ударів та безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Naval News.

З початку листопада кілька кораблів і катерів, що знаходяться в гавані Севастополя, передають своє місце розташування як Севастопольський міжнародний аеропорт. Це приблизно на 8 кілометрів на північ від їхнього справжнього розташування.

Зазначається, що судна передають своє місце розташування через AIS — систему в судноплавстві, що служить для ідентифікації судів, їх габаритів, курсу.

Як зазначають, така кількість кораблів, які неправильно повідомляють про своє місцезнаходження, вказує на перешкоди GPS, які впливають на AIS.

«Помилкові координати судів групуються саме навколо міжнародного аеропорту. Це може вказувати на те, що джерело перешкод знаходиться там», — вважають в Naval News.

Раншіе повідомлялося, що ураження у тимчасово окупованому Криму двох російських десантних катерів є сигналом про те, що безпечне перебування флоту РФ у цій частині Чорного моря вже неможливе.