З 16:00 29 листопада скасували всі тимчасові обмеження руху всіх категорій транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного значення в межах Миколаївської області.
Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.
Нагадаємо, що у першій половині дня була повністю закрита ділянка дороги Т 15-10 від Арбузинки до Єланцю. Також на трьох трасах забороняли рух вантажівок.
Також повідомлялося, що з 8:00 29 листопада Одеській області зняли всі обмеження для руху транспорту, які були введені на дорогах внаслідок негоди.
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З 16:00 29 листопада скасували всі тимчасові обмеження руху всіх категорій транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного значення в межах Миколаївської області.
Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.
Нагадаємо, що у першій половині дня була повністю закрита ділянка дороги Т 15-10 від Арбузинки до Єланцю. Також на трьох трасах забороняли рух вантажівок.
Також повідомлялося, що з 8:00 29 листопада Одеській області зняли всі обмеження для руху транспорту, які були введені на дорогах внаслідок негоди.