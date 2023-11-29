Фото для ілюстрації

З 16:00 29 листопада скасували всі тимчасові обмеження руху всіх категорій транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного значення в межах Миколаївської області.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

Нагадаємо, що у першій половині дня була повністю закрита ділянка дороги Т 15-10 від Арбузинки до Єланцю. Також на трьох трасах забороняли рух вантажівок.

Також повідомлялося, що з 8:00 29 листопада Одеській області зняли всі обмеження для руху транспорту, які були введені на дорогах внаслідок негоди.