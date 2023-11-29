ОНОВЛЕНО 10:20, 29 листопада: Уточнено траси, по яким дозволено проїзд.

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У Миколаєві 29 листопада з 10:00 дозволили проїзд по трьом трасам.

Як повідомив голова Миколаїської ОВА Віталій Кім, з 10:00 для легковиків буде відкрито рух транспорту по:

М-13 з Кропивницького на Кишинів (у межах Миколаївської області)

Т 15-06 на відрізку від Миколаєва до Врадіївки.

Та для всіх категорій транспорту дозволено проїзд по Т 15-04 від Первомайську до межі з Кіровоградською областю.

Однак залишається заборона руху для всіх категорій транспорту по Т 15-10 від Арбузинки до Єланцю.

«За ніч повністю розчистили дорогу М-14 на Одесу, також розчистили узбіччя. Також прибрали ділянку біля Коблево, де було скупчення вантажівок. Продовжуємо «пробиватись» до віддалених сіл», — зауважив Віталій Кім.

За інформацією від Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заборонено рух вантажівок по ділянкам автодоріг:

заборонено рух вантажних автомобілів зі 100 кілометра по 157 кілометр автодороги М-13 «Кропивницький — Платонове» (на місто Кишинів);

заборонено рух вантажних автомобілів з 83 кілометра по 198 кілоетр автодороги Р-75 «КПП «Тимкове» — Балта — Первомайськ — Доманівка — Олександрівка» (в межах Миколаївської області);

заборонено рух вантажних автомобілів з 1 кілометра по 29 кілометр автодороги Т 15-04 «Первомайськ — Новоукраїнка».

Нагадаємо, що з 8:00 29 листопада Одеській області зняли всі обмеження для руху транспорту, які були введені на дорогах внаслідок негоди.