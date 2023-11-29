У Миколаєві 29 листопада з 10:00 дозволили проїзд по трьом трасам.
Як повідомив голова Миколаїської ОВА Віталій Кім, з 10:00 для легковиків буде відкрито рух транспорту по:
Та для всіх категорій транспорту дозволено проїзд по Т 15-04 від Первомайську до межі з Кіровоградською областю.
Однак залишається заборона руху для всіх категорій транспорту по Т 15-10 від Арбузинки до Єланцю.
«За ніч повністю розчистили дорогу М-14 на Одесу, також розчистили узбіччя. Також прибрали ділянку біля Коблево, де було скупчення вантажівок. Продовжуємо «пробиватись» до віддалених сіл», — зауважив Віталій Кім.
За інформацією від Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заборонено рух вантажівок по ділянкам автодоріг:
Нагадаємо, що з 8:00 29 листопада Одеській області зняли всі обмеження для руху транспорту, які були введені на дорогах внаслідок негоди.
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|
У Миколаєві 29 листопада з 10:00 дозволили проїзд по трьом трасам.
Як повідомив голова Миколаїської ОВА Віталій Кім, з 10:00 для легковиків буде відкрито рух транспорту по:
Та для всіх категорій транспорту дозволено проїзд по Т 15-04 від Первомайську до межі з Кіровоградською областю.
Однак залишається заборона руху для всіх категорій транспорту по Т 15-10 від Арбузинки до Єланцю.
«За ніч повністю розчистили дорогу М-14 на Одесу, також розчистили узбіччя. Також прибрали ділянку біля Коблево, де було скупчення вантажівок. Продовжуємо «пробиватись» до віддалених сіл», — зауважив Віталій Кім.
За інформацією від Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заборонено рух вантажівок по ділянкам автодоріг:
Нагадаємо, що з 8:00 29 листопада Одеській області зняли всі обмеження для руху транспорту, які були введені на дорогах внаслідок негоди.