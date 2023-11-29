З 8:00 29 листопада Одеській області зняли всі обмеження для руху транспорту, які були введені на дорогах внаслідок негоди.

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Останнім зняли обмеження по всій протяжності автомобільної дороги Одеса — Кучурган.

Раніше для всіх транспортних засобів уже було відкрито ділянки:

на автодорозі М-15 Одеса — Рені (на Бухарест), км 11+920 — км 307+379;

на автодорозі М-05 Київ — Одеса, км 274+435 — км 466+700;

на автодорозі М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (Об’їзд м. Одеси), км 3+450 — км 28+315.

Техніка ще працює на дорогах для ліквідації наслідків негоди.

Як повідомлялося, раніше на трасі М-14 Миколаїв-Одеса утворилися багатокілометрові затори, оскільки до вечора 28 листопада діяла заборона на в'їзд вантажівок до Одеси.

Раніше у Миколаївській області відкрили для легкового транспорту ще три дороги.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса — Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів. Внаслідок негоди в Одеській області 26 листопада лише за кілька годин сталось майже 50 автомобільних аварій.

В Миколаївській області станом на день 26 листопада відновили електропостачання в 10 населених пунктах, що були знеструмлені внаслідок негоди. Ще 61 населений пункт поки без світла.

У ДСНС повідомляли, що рятувальники Миколаївської області за добу, з 26 листопада по 7 ранку 27 листопада, витягли зі снігових заметів 84 транспортних засоби.

В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.