Пожежа на полігоні твердих побутових відходів ПП «Мильча» завдала збитків на 36,2 тисяч гривень.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Пожежа на полігоні сталася 14 жовтня. Тоді горіло 150 квадратних метрів території. Ймовірною причиною був підпал.

Фахівцями екологічної інспекції розраховано розмір шкоди, завданої викидами забруднюючих речовин під час пожежі, її сума становить 36,2 тисяч гривень.

«Оскільки в діях невідомих осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого частиною 1 статті 241 Кримінального Кодексу України, інспекція звернулась до ГУ Національної поліції України в Миколаївській області з заявою про злочин», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у липні цього року рятувальники дев’ять годин гасили пожежу на сміттєзвалищі біля села Мішково-Погорілове.

Зазначимо, що на цьому сміттєзвалищі часто стаються пожежі. У листопаді 2020 року вогонь не могли приборкати 10 годин.

У 2015 році журналіст Катерина Середа у своєму блозі на «НикВести» писала про те, що ще у 2009 році ПП «Мільча» мала засипати кар'єр і відкрити на його місці страусину ферму. Однак, сміттєзвалище продовжує функціонувати.

Нагадаємо, що на Миколаївщині за добу згоріло три автомобілі та причіп.