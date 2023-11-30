Перші три винищувачі F-16 Fighting Falcon, придбані Румунією у Норвегії, приземлилися в середу, 29 листопада, на 86-й авіабазі Лейтенант авіатор Георге Мочорніце в місті Борча.
Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.
Зазначається, що покупка винищувачів підвищить безпеку Румунії та захистить її повітряний простір, а також повітряний простір НАТО «в мирний час і в кризових ситуаціях через постійні бойові дії».
Державний секретар Міністерства закордонних справ Норвегії Ейвінд Вад Петерссон заявив, що це «важливий день для норвезько-румунської співпраці та безпеки союзників».
«Уряд Норвегії цінує важливість цієї програми для Румунії та залишається повністю відданим постачанню всіх 32 літаків разом із необхідною підтримкою для розвитку цього потенціалу в найближчі роки», — зазначив Ейвінд Вад Петерссон.
Уряди Румунії та Норвегії уклали угоду на закупівлю 32 літаків F-16, з початковою логістичною підтримкою і додатковим пакетом товарів і послуг від США. Наразі ВПС Румунії мають у своєму парку 17 літаків F-16.
Нагадаємо, що крім цього в Румунії почалися навчання українських пілотів на F-16
Також, до кінця року Нідерланди мають відправити в Румунію всі обіцяні винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти. Всього мова йде про 18 літаків.
Відомо, що навчання пілотів у центрі, що розташований за 150 кілометрів на схід від Бухареста, триватимуть пів року.
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Перші три винищувачі F-16 Fighting Falcon, придбані Румунією у Норвегії, приземлилися в середу, 29 листопада, на 86-й авіабазі Лейтенант авіатор Георге Мочорніце в місті Борча.
Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.
Зазначається, що покупка винищувачів підвищить безпеку Румунії та захистить її повітряний простір, а також повітряний простір НАТО «в мирний час і в кризових ситуаціях через постійні бойові дії».
Державний секретар Міністерства закордонних справ Норвегії Ейвінд Вад Петерссон заявив, що це «важливий день для норвезько-румунської співпраці та безпеки союзників».
«Уряд Норвегії цінує важливість цієї програми для Румунії та залишається повністю відданим постачанню всіх 32 літаків разом із необхідною підтримкою для розвитку цього потенціалу в найближчі роки», — зазначив Ейвінд Вад Петерссон.
Уряди Румунії та Норвегії уклали угоду на закупівлю 32 літаків F-16, з початковою логістичною підтримкою і додатковим пакетом товарів і послуг від США. Наразі ВПС Румунії мають у своєму парку 17 літаків F-16.
Нагадаємо, що крім цього в Румунії почалися навчання українських пілотів на F-16
Також, до кінця року Нідерланди мають відправити в Румунію всі обіцяні винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти. Всього мова йде про 18 літаків.
Відомо, що навчання пілотів у центрі, що розташований за 150 кілометрів на схід від Бухареста, триватимуть пів року.