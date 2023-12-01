У 2023 році на планеті було так спекотно, що ще до кінця року Всесвітня метеорологічна організація оголосила його найтеплішим за всю історію спостережень.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час кліматичної конференції в Дубаї, передає Bloomberg.

Глобальна температура за перші 10 місяців року була приблизно на 1,4°C вища за середнє значення температури в доіндустріальний період.

Це дає достатньо впевненості, щоб оголосити цей рік найспекотнішим в історії, навіть якщо до його кінця ще залишився місяць, відзначив генсек ООН.

«Рекордне глобальне нагрівання повинно викликати тремтіння у світових лідерів і спонукати їх до дій. Ми переживаємо кліматичний колапс у реальному часі, і його вплив є руйнівним», — заявив Гутерреш.

Згідно зі звітом ООН, викиди парникових газів, які спричинюють потепління планети, продовжили зростати у 2023 році після досягнення історичного максимуму минулого року. Це сприяло підвищенню рекордно високих температур на суші та в океанах. Екстремальні погодні умови призводять до смертей та змушують мільйони людей змінювати місце проживання.

Океани, які покривають близько 70% поверхні планети, поглинули приблизно 90% тепла, яке виділилося через викиди парникових газів із 1971 року. Це сповільнило швидкість потепління в атмосфері, але також призвело до підвищення температури океану, підвищення рівня моря, танення льоду.

Загалом рівень тепла в океані сягнув найвищого рівня у 2023 році. Верхні шари океанів мали тенденцію до потепління, причому найвищий рівень тепла зареєстрували в Південному океані, а також у Північній і Південній Атлантиці.

Окрім глобальних цифр, 2023 рік став роком кліматичних катастроф. Одним із найбільш руйнівних був шторм «Даніель», який спричинив сильні повені в Греції, Болгарії та Туреччині, перш ніж завис над Середземним морем і вдруге зійшов на північний схід Лівії, де підтверджено загибель 4345 людей.

Нагадаємо, 17 листопада температура Землі ненадовго перевищила критичну позначку, за якої можуть настати катастрофічні та незворотні наслідки для планети та її екосистем.