Миколаїв під час відключень світла у червні 2024 року, фото: «НикВести»

На території Миколаївської області 1 вересня тимчасово послаблять графіки відключень електроенергії — світло не вимикатимуть з 07:00 до 17:00.

Далі відключення відбуватимуться згідно з графіком, повідомили в «Миколаївобленерго».

«ГПВ не діятиме з 7:00 до 17:00. Далі відключення відбуватимуться згідно з графіком», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що від 1 вересня відбудеться перехід на нові погодинні графіки відключення світла. Їх можна переглянути за цим посиланням.

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія завдала ракетного удару по Україні. У зв'язку з атакою почалися аварійні відключення світла. А на території Миколаївської області запрацювало близько 400 пунктів незламності.