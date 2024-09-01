Як вимикатимуть світло 1 вересня на Миколаївщині: пояснили в обленерго
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- Юлія Бойченко
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7:41, 01 вересня, 2024
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На території Миколаївської області 1 вересня тимчасово послаблять графіки відключень електроенергії — світло не вимикатимуть з 07:00 до 17:00.
Далі відключення відбуватимуться згідно з графіком, повідомили в «Миколаївобленерго».
«ГПВ не діятиме з 7:00 до 17:00. Далі відключення відбуватимуться згідно з графіком», – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що від 1 вересня відбудеться перехід на нові погодинні графіки відключення світла. Їх можна переглянути за цим посиланням.
Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія завдала ракетного удару по Україні. У зв'язку з атакою почалися аварійні відключення світла. А на території Миколаївської області запрацювало близько 400 пунктів незламності.