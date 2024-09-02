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В Україні запускають проєкт з підготовки водійок вантажівок

В Україні стартує пілотний проєкт з підготовки водійок вантажівок. Фото: РixabayВ Україні стартує пілотний проєкт з підготовки водійок вантажівок. Фото: Рixabay

В Україні готуватимуть жінок-водійок. Новий пілотний проєкт запустили у чотирьох містах.

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, мета ініціативи — розширення професійного потенціалу жінок у сфері перевезень

Наразі навчання проходитиме у чотирьох містах: Києві, Тернополі, Рівному і Хмельницькому.

«Проєкт фокусуватиметься на утвердженні гендерної рівності в професії та задоволенні потреби на ринку праці у водіях-далекобійниках завдяки залученню жінок. Мета ініціативи — розширення професійного потенціалу жінок у сфері перевезень», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що навчання пройдуть 100 жінок, які після завершення курсу отримають необхідну кваліфікацію та водійське посвідчення категорії «С» або «СЕ». У межах проєкту заплановано працевлаштування 80 випускниць.

Наразі щонайменше 10 компаній, що займаються перевезеннями, вже висловили готовність надати робочі місця для нових водійок вантажівок.

«Сьогодні дефіцит кадрів фіксується у багатьох сферах, перевезення — не виняток. Через повномасштабне вторгнення дефіцит водіїв вантажного транспорту на приватних підприємствах сягає близько 30%. Разом з тим, це одна з надзвичайно важливих професій як для доставки стратегічно важливих вантажів, так і для роботи економіки в цілому, адже логістика орієнтується саме на автомобільний транспорт», — повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад, територій інфраструктури України та Представництво ООН Жінки в Україні розпочинають проєкт із навчання жінок-водійок у сфері  пасажирських перевезень. 

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