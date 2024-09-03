У Миколаєві та області з 9:00 посилили графік відключення світла

У Миколаєві змінили графіки відключень, фото МикВісті

У «Миколаївобленерго» повідомили, що отримали команду НЕК «УКРЕНЕРГО» на застосування одночасно двох, а не однієї черги графіка з 09:00 до 12:00.

Про це йдеться у публікації «Миколаївобленерго».

Отже, з 09:00 до 10 години разом з 4 чергою залишатиметься знеструмленою 3 черга.

З 10:00 до 12 години додатково до 6-ї черги будуть відключатися споживачі 5 черги.

«Якщо не буде інших вказівок, далі — за анонсованим з вечора розкладом. Про зміни ж інформуватимемо», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що від 1 вересня відбувся перехід на нові погодинні графіки відключення світла у Миколаївській області. Їх можна переглянути за цим посиланням.