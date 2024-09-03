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Миколаївська станція переливання крові потребує донорів

У Миколаєві потрібні донори крові, архівне фото: «МикВісті»У Миколаєві потрібні донори крові, архівне фото: «МикВісті»

У середу, 4 вересня, Миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів усіх груп крові.

Відповідний пост опублікували у телеграм-каналі станції.

Усі бажаючі допомогти, мають прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00.

Телефон реєстратури: 0512-709-452. 

З собою необхідно мати паспорт.

«Дякуємо кожному з Вас за Ваш важливий внесок в справу донорства в цей важкий для нашої України час», — додали у станції.

Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

Читайте також статтю «НикВести» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».

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