Шість громад Миколаївщини отримали шкільні автобуси
-
- Анна Гакман
-
•
-
1:17, 04 вересня, 2024
-
Шістьом громадам Миколаївської області для учнів, які потребують підвезення, передали шість нових шкільних автобусів.
Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації.
Зазначається, автобуси отримали Березанська, Галицинівська, Вільнозапорізька, Кривоозерська, Арбузинська та Южноукраїнська громади.
«Це остання партія машин із закуплених 25-ти для 17 громад Миколаївщини за кошти цільової субвенції на умовах співфінансування (50 % з державного бюджету та 50 % — з місцевих)», — зазначає пресслужба.
Нагадаємо, що 26 липня, передали першу партію з шести шкільних автобусів чотирьом громадам. Новоодеська та Єланецька громади отримали по одному автобусу, а Степівська та Веселинівська громади — по два.
Згодом, 22 серпня, чотирьом громадам Миколаївської області передали ще сім нових шкільних автобусів.
Також нагадаємо, що Уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми областях, серед них і Миколаївська. Крім того, майже 216 мільйонів гривень виділять на шкільні автобуси.