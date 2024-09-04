Шість громад Миколаївщини отримали шкільні автобуси

Громадам Миколаївської області передали шкільні автобуси. Фото: Миколаївська ОВА

Шістьом громадам Миколаївської області для учнів, які потребують підвезення, передали шість нових шкільних автобусів.

Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації.

Зазначається, автобуси отримали Березанська, Галицинівська, Вільнозапорізька, Кривоозерська, Арбузинська та Южноукраїнська громади.

«Це остання партія машин із закуплених 25-ти для 17 громад Миколаївщини за кошти цільової субвенції на умовах співфінансування (50 % з державного бюджету та 50 % — з місцевих)», — зазначає пресслужба.

Нагадаємо, що 26 липня, передали першу партію з шести шкільних автобусів чотирьом громадам. Новоодеська та Єланецька громади отримали по одному автобусу, а Степівська та Веселинівська громади — по два.

Згодом, 22 серпня, чотирьом громадам Миколаївської області передали ще сім нових шкільних автобусів.

Також нагадаємо, що Уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми областях, серед них і Миколаївська. Крім того, майже 216 мільйонів гривень виділять на шкільні автобуси.