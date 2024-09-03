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У Миколаєві заступника начальника локомотивного депо підозрюють у вимаганні хабарів від підлеглих

Миколаївські поліцейські повідомили про підозру заступнику начальника локомотивного депо, який щомісячно вимагав та отримував хабарі в розмірі 30 тисяч гривень від підлеглих провідників. 

Як повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

«30 тисяч гривень щомісячно керівник вимагав від провідників пасажирських вагонів приміських перевезень, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні. Фігурант обіцяв не втручатись у роботу та не звільняти підлеглих у разі виявлення порушень у діяльності. Нині зловмиснику слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення», – йдеться у повідомленні.

У Миколаєві заступника начальника локомотивного депо підозрюють у вимаганні хабарів, Фото: Національна поліціяУ Миколаєві заступника начальника локомотивного депо підозрюють у вимаганні хабарів, Фото: Національна поліція
У Миколаєві заступника начальника локомотивного депо підозрюють у вимаганні хабарів, Фото: Національна поліціяУ Миколаєві заступника начальника локомотивного депо підозрюють у вимаганні хабарів, Фото: Національна поліція
У Миколаєві заступника начальника локомотивного депо підозрюють у вимаганні хабарів, Фото: Національна поліціяУ Миколаєві заступника начальника локомотивного депо підозрюють у вимаганні хабарів, Фото: Національна поліція
У Миколаєві заступника начальника локомотивного депо підозрюють у вимаганні хабарів, Фото: Національна поліціяУ Миколаєві заступника начальника локомотивного депо підозрюють у вимаганні хабарів, Фото: Національна поліція

Зазначається, що найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Первомайську заарештували 39-річного чоловік, який вкрав гаманець у сусідки в якому було 3 тисячі гривень. 

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