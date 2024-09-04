На Миколаївщині посилили графіки відключень світла: вимикатимуть одразу три черги
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- Марія Хаміцевич
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9:00, 04 вересня, 2024
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У «Миколаївобленерго» повідомили про зміни у графіках погодинних відключень електроенергії в середу, 4 вересня.
Про це йдеться у публікації «Миколаївобленерго».
«Ранок починається не з кави, на жаль, а з невтішних новин про зміни у розкладі застосування ГПВ», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що є вказівка на відключення одразу трьох черг в період з 09:00 до 13:00.
В ці години відключеними будуть:
- 09:00 - 10:00 — 3,4,2 черги;
- 10:00 - 12:00 — 5,6,4 черги;
- 12:00 - 13:00 — 1,2,6 черги.
Нагадаємо, що від 1 вересня відбувся перехід на нові погодинні графіки відключення світла у Миколаївській області. Їх можна переглянути за цим посиланням.