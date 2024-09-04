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На Миколаївщині посилили графіки відключень світла: вимикатимуть одразу три черги

Відключення світла, фото: VectorВідключення світла, фото: Vector

У «Миколаївобленерго» повідомили про зміни у графіках погодинних відключень електроенергії в середу, 4 вересня.

Про це йдеться у публікації «Миколаївобленерго».

«Ранок починається не з кави, на жаль, а з невтішних новин про зміни у розкладі застосування ГПВ», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що є вказівка на відключення одразу трьох черг в період з 09:00 до 13:00.

В ці години відключеними будуть:

  • 09:00 - 10:00 — 3,4,2 черги;
  • 10:00 - 12:00 — 5,6,4 черги;
  • 12:00 - 13:00 — 1,2,6 черги.

Нагадаємо, що від 1 вересня відбувся перехід на нові погодинні графіки відключення світла у Миколаївській області. Їх можна переглянути за цим посиланням.

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